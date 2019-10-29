Сбербанк объявил о покупке доли в Mail.ru

Сбербанк покупает косвенную долю в Mail.ru Group у Газпромбанка. Предварительное соглашение уже подписано, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Сбербанка.

Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года «после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов».

Газпромбанк владеет долей в Mail.ru через совместное предприятие «МФ Технологии», в котором также участвуют «Мегафон», USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также «Ростех».

В СП у Газпромбанка 35%. Всего у «МФ Технологии» 58,87% голосов. Доля Газпромбанка, таким образом, составляет 20,58% голосующих акций Mail.Ru Group.

28 октября о планах Сбербанка купить косвенную долю Газпромбанка в Mail.ru сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. По данным американского агентства, сумма сделки может составить 170 миллионов долларов.

В июле Mail.ru Group и Сбербанк объявили о планах создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта. Обязывающее соглашение, сообщалось тогда, планируется заключить осенью.