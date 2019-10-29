Минэкономразвития предложило корректировать статистику бедности с учетом налогов и взносов
Минэкономразвития подготовило поправки систему статистического учета уровня бедности в стране. Документ вынесен на общественное обсуждение 25 октября, внимание на него обратило РБК.
Ведомство предлогает окончательно верифицировать ежегодную отчетность по бедности с учетом данных о налогах из ФНС и страховых взносах из ПФР. Уточненные данные предложено давать в третьей оценке бедности, которая готовится к 29 декабря — концу года, следующего за отчетным. Первая оценка за истекший год, как и раньше, будет публиковаться в конце января.
Помимо этого с 2021 года Росстат должен будет дополнительно анализировать условия жизни по трем отдельным подгруппам населения:
- люди старшего поколения,
- семьи с детьми,
- женщины с детьми.
В 2021 году также планируется провести внеочередную расширенную оценку уровня доходов населения — с опросом 160 тысяч человек. По предыдущему плану такая оценка должна была состояться годом позже, в 2022 году.
Измерение уровня бедности с использованием данных ФНС и Пенсионного фонда повысит качество статистической оценки, уверена старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук.
По итогам первого полугодия 2019 года Росстат зафиксировал рост числа бедных — людей, доходы которых ниже уровня прожиточного минимума. Таких оказалось 19,8 миллиона человек (13,5% от всего населения), а годом ранее по итогам первого полугодия — 19,6 миллиона. По итогам всего 2018 года Росстат отчитался о 18,4 миллиона бедных.