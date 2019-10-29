«Коммерсант»: обвиняемый в смертельном ДТП сын полковника Росгвардии сдал на экспертизу анализы своего отца

В Екатеринбурге обвиняемый в совершении ДТП, в котором погибли два человека, Владимир Васильев сдал для освидетельствования на состояние опьянения мочу своего отца. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с результатами экспертизы, пишет «Коммерсант».

Собеседник издания предположил, что подмена могла произойти в момент сбора биоматериала — в этот момент Васильев находился в больнице со своим отцом, которым, по информации Znak.com, является полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Ранее адвокат потерпевших Александр Шумилов рассказал, что в моче, которую сдал Владимир Васильев, обнаружили ДНК другого человека. По словам юриста, это равноценно отказу от освидетельствования, что позволит следствию ужесточить . Васильев уже отказался пройти исследование на полиграфе, чтобы объяснить расхождения в результатах анализов.

Обстоятельства крупного дорожно-транспортного происшествия выясняют в Екатеринбурге. Новости на Первом Канале

Рано утром 4 августа Васильев на Kia Rio врезался на перекрестке улиц Малышева и Московской в машины SsangYong и Lada. Водитель и пассажир Lada погибли на месте. После задержания Васильева отправили под арест.