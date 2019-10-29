ЕСПЧ присудил «Новой газете» две тысячи евро из-за иска о защите чести и достоинства от омского губернатора

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу «Новой газеты» и ее собственного корреспондента в Омске Георгия Бородянского на решения омских судов по иску бывшего губернатора Леонида Полежаева о защите чести и достоинства.

В ЕСПЧ посчитали нарушением права на свободу самовыражения решения судов, которые в 2008 году удовлетворили иск Полежаева из-за статьи «Папа Омский, или колокол в маске» и присудили ему 50 тысяч рублей.

За нарушение права на свободу самовыражения ЕСПЧ присудил «Новой газете» и Бородянскому 1160 евро (50 тысяч рублей по старому курсу) материального ущерба и 1000 евро — морального ущерба.

В 2013 году ЕСПЧ уже выносил решение по жалобе «Новой» и Бородянского. Тогда речь шла о статье «Кредиты выдали под лица», также посвященной Полежаеву, который затем получил с издания по иску в российском суде 60 тысяч рублей. Тогда ЕСПЧ признал, что нарушения права на свободу самовыражения в этом решении суда не было.