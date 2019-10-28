Жена обвинила рязанского священника в избиении. Он отстранен от служения и отправлен работать поваром

Клирика Казанского женского монастыря Владимира Покровского, жена которого обратилась в полицию с жалобами на жестокое обращение, на год отстранили от службы в церкви.

Для исправления, сообщил и. о. руководителя информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков, Покровский отправлен работать поваром в Рязанскую семинарию. «Он имеет соответствующее образование», — добавил представитель епархии.

Ранее рязанский портал Ya62.ru поговорил с женой Покровского — Любовью и ее родственниками. Они рассказали, что священник, находясь в нетрезвом виде, регулярно избивает жену на глазах у детей (в статье были фото Любови со следами побоев). После очередного избиения, в октябре, жена Покровского обратилась в полицию. В УМВД России по Рязанской области подтвердили, что от Любови Покровской поступило заявление.

Владимир Покровский, в свою очередь, заявил Ya62.ru, что его жена получила травмы, упав в подъезде.

Представитель Рязанской епархии сообщил ТАСС, что «если не полностью, то частично факты этого инцидента подтвердились».