В Пулково микроавтобус врезался в прилетевший бизнес-джет

Служебный автомобиль аэропорта Пулково 27 октября врезался в частный самолет, стоявший на взлетном поле, сообщает СК на транспорте. Ведомство проводит проверку.

Микроавтобус «Газель» врезался в аэропорту в бизнес-джет, прилетевший из Кельна, сообщает «Фонтанка». На борту в тот момент находились один пассажир и трое членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолет получил вмятины на предкрылке правого крыла.

Водитель микроавтобуса сообщил, что врезался в самолет, поскольку из-за снега с дождем не смог разглядеть воздушное судно.