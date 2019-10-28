В Хабаровском крае возбудили дело о доведении до самоубийства после гибели местного жителя. Перед смертью он пожаловался на угрозы полицейских

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели жителя Николаевска-на-Амуре Виктора Маринченко. Накануне смерти он записал видеообращение, в котором заявил, что решился на самоубийство из-за действий сотрудников полиции.

Сын Маринченко рассказал изданию DVhab.ru, что его отец проходил свидетелем по уголовному делу, возбужденному против его друга. Полицейские, по его словам, требовали от Маринченко дать показания против друга, угрожая в противном случае привлечь его к ответственности как соучастника преступления.

В видео Маринченко прямо говорит, что «менты довели» его до самоубийства, и называет их имена — Иван Никитин и Алексей Мразенко.

О том, есть ли подозреваемые по уголовному делу, пока не сообщается. Одновременно с расследованием дела Следственным комитетом руководство регионального МВД начало собственную проверку действий своих сотрудников.