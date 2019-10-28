Полиция задержала 34 человека на еженедельном собрании «Другой России»

Сотрудники полиции пришли в московский штаб «Другой России» и начали массовые задержания находившихся там людей.

В штабе в это время проходило еженедельное собрание активистов. На нем присутствовали в том числе Мария Алехина и активистка движения «Декоммунизация» Ольга Савченко.

В общей сложности задержаны 34 человека. О причинах задержания пока не сообщается.

В середине сентября полиция проводила обыски в штабе «Другой России» из-за сообщения о том, что там хранят оружие. Тогда там задержали 29 человек, о найденном оружии не сообщалось.