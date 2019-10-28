Правительство отказалось от предложенного Чубайсом налога на углерод. Из-за него «Газпром» потерял бы 8 миллиардов долларов

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов положения об углеродном налоге, предложенном главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст законопроекта.

Документ скорректировали после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей. Исправленный законопроект направили в правительство.

Анатолий Чубайс в июне заявил, что в России нужно ввести налог, стимулирующий компании снижать выбросы. Налог предлагалось взимать с компаний за превышение целевых показателей выбросов парниковых газов. Сам Чубайс сомневался, нужен ли такой налог.

В Российской академии наук посчитали, что введение налога будет угрожать компаниям топливно-энергетического комплекса. Так, потери одного «Газпрома» могли составить восемь миллиардов долларов в год при ставке 80 долларов за тонну эквивалента диоксида углерода.