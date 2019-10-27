Папу римского попросили разрешить женатым становиться священниками в Амазонии

Участники ассамблеи Синода Римско-католической церкви, посвященной Амазонии, проголосовали за то, чтобы разрешить присваивать сан священника состоящим в браке. Предложение поддержали 128 участников ассамблеи, против проголосовал 41 священник.

Предполагается, что такая мера позволит справиться с резкой нехваткой священников в этом регионе Южной Америки. Речь, как подчеркивается, идет об особом исключении для священников, служащих в отделенных районах, а не об отказе Римско-католической церкви от принципа безбрачия для принятия сана.

Папа римский, как ожидается, в ближайшее время выскажет свое мнение о возможности состоящим в браке становиться священниками.

В настоящий момент, пишет BBC News, 85% католиков, проживающих на прилегающих к реке Амазонка территориях, из-за нехватки священников лишены возможности раз в неделю посещать мессу.

Римско-католическая церковь допускает присвоение сана состоящим в браке в том случае, если речь идет о перешедших в католицизм протестантских священниках.