На Алтае столкнулись два микроавтобуса. Погибли восемь человек

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае. Изначально сообщалось о пяти погибших.

По информации управления МВД по Алтайскому краю, еще пять человек пострадали. В свою очередь региональный Минздрав сообщает о восьми пострадавших, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Всего в микроавтобусах находились 16 человек.

Авария произошла утром 26 октября на 74-м километре трассы Барнаул-Рубцовск. По предварительным данным, водитель минивена Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato.

Полиция отмечает, что водителя Nissan дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Полицейские выясняют, имел ли водитель право управлять минивеном. СК возбудил уголовное дело по факту аварии.

Обновлено. В одном из микроавтобусов находилась фольклорная группа «Сударушки» из алтайского села Кабаково.