Фигуранта «московского дела» Андрея Баршая отправят на психиатрическую экспертизу в стационар

Студента Андрея Баршая, обвиняемого по , отправят на стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Баршая Мансур Гильманов.

Экспертиза начнется на следующей неделе и продлится месяц. Она будет проходить в московской психиатрической больнице № 1 имени Алексеева. 25 октября Баршай уже прошел там амбулаторную экспертизу.

Адвокат со ссылкой на следователя рассказал, что Баршая решили отправить на стационарную экспертизу из-за сомнений, которые возникли у врачей во время амбулаторной экспертизы. Они заподозрили, что во время акции 27 июля студент мог находиться в состоянии аффекта либо же быть невменяемым.

Андрей Баршай — студент Московского авиационного института.

Баршая задержали 14 октября. Его обвинили в том, что во время акции за свободные выборы в Мосгордуму 27 июля он толкнул бойца Росгвардии с разбега в спину. 16 октября Баршай был арестован — как и еще четыре новых обвиняемых по «московскому делу».

24 октября адвокат студента заявил, что в ИВС на его подзащитного оказывали давление сокамерники. В частности, по словам адвоката, они призывали Баршая заключить сделку со следствием.

Что известно о новых фигурантах «московского дела» По «московскому делу» задержаны еще четверо подозреваемых. Главное