В Пулково по делу о наркотиках задержан американец. Год назад его жену-россиянку экстрадировали в США из Финляндии

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники Интерпола по запросу властей США задержали американца Алета Тэраду. Об этом без указания источников пишет «Фонтанка».

Ранее 47news писало, что 15 октября Невский районный суд обязал Тэраду самостоятельно покинуть территорию России. До этого, как сообщается, полиция обнаружила, что у Тэрады просрочена виза. Также американец находился в международном розыске по обвинению в торговле наркотиками.

Тэрада — бывший муж Оксаны Вовк (после замужества взяла имя Мира Тэрада). В декабре 2018 года ее задержали в Финляндии и выслали в США, где она сейчас ожидает суда по обвинениям в сбыте наркотиков.

Супругов Тэрада впервые задержали в Вашингтоне в 2016 году, в их машине нашли наркотики, но затем задержанных отпустили — задержали только их знакомых. После этого супруги улетели в Петербург.