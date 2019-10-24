Сын бывшего министра Михаила Абызова уехал из России, опасаясь органов опеки

Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уехал из России, так как его могли забрать органы опеки. Об этом Абызов рассказал на заседании Басманного суда по продлению ареста.

Бывший министр напомнил, что у него на попечении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, но из-за ареста счетов он не может выплачивать им алименты.

Михаила Абызова задержали и отправили под арест в начале 2019 года по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.