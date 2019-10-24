Сын бывшего министра Михаила Абызова уехал из России, опасаясь органов опеки
Сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова уехал из России, так как его могли забрать органы опеки. Об этом Абызов рассказал на заседании Басманного суда по продлению ареста.
Бывший министр напомнил, что у него на попечении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, но из-за ареста счетов он не может выплачивать им алименты.
«В результате того, что мой средний сын, который жил и обучался в России, в мое отсутствие мог быть изъят органами опеки как несовершеннолетний, он вынужден был уехать в Америку жить. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России», — сказал экс-министр.
Михаила Абызова задержали и отправили под арест в начале 2019 года по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.