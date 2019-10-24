Суд в Москве арестовал подозреваемого в государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Валуева, подозреваемого в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

В чем конкретно подозревают Валуева, неизвестно — материалы дела имеют гриф «секретно».

По данным правозащитного объединения «Команда 29», в 1997-2017 годах в России по делам о госизмене и шпионаже были осуждены около 100 человек.

За последнее время было несколько резонансных арестов за госизмену. Так, в июле 2018 года был арестован 75-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, которого заподозрили в передаче секретных сведений бельгийскому институту. В сентябре 2019 года Кудрявцева, категорически отрицающего вину, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.