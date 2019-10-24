Статую быка на Уолл-стрит починили после нападения техасца с металлическим банджо. Ремонт обошелся в 15 тысяч долларов

Статуя «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке была восстановлена после того, как житель Техаса в начале сентября несколько раз ударил быка металлическим банджо.

Как сообщает The Wall Street Journal, рабочие срезали часть статуи возле правого рога, придали ей первоначальную форму, после чего вернули ее на место и заварили отверстие.

Ремонт быка стоил около 15 тысяч долларов.

Статуя «Атакующий бык» работы скульптора Артуро ди Модика была установлена возле Нью-йоркской фондовой биржи в 1989 году. Это один из символов Уолл-стрит.

В начале октября экологические активисты из движения «Восстание вымирающих» устроили акцию протеста на Уолл-стрит и облили статую быка краской.