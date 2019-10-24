Опознаны 17 погибших при прорыве дамбы на золотом прииске в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. Тела выданы родственникам для захоронения.

Тела 15 жертв были найдены на месте происшествия вскоре после прорыва дамбы 19 октября. Тогда сообщалось, что пропавшими без вести числятся пять человек.

22 октября СК сообщал, что найдены тела двух человек, которые ранее числились пропавшими без вести.

Прорыв дамбы над участком прииска на реке Сейба произошел 19 октября. Возбуждено дело о нарушении правил проведения работы, в рамках которого арестованы гендиректор разрабатывавшего прииск ООО «Сисим» Максим Ковальков, руководитель участка Андрей Еганов и мастер участка Евгений Александров.

23 октября стало известно, что канал «Россия 1» снял с эфира программу «Андрей Малахов. Прямой эфир», посвященную затоплению золотодобывающего прииска в Красноярском крае. В эфир на Дальнем Востоке и в Сибири программа вышла, но на центральную Россию ее не показали. Во фрагментах программы, опубликованных в соцсетях, участники, в частности, обсуждают, что погибших могло быть гораздо больше, а добыча велась незаконным способом. Пресс-служба «России 1» утверждает, что программу вообще не планировали показывать на центральную Россию.

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