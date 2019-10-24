BBC News запустит версию для дарквеба. Это делается для борьбы с цензурой

Компания «Би-би-си» создаст версии своих сайтов для браузера Tor, чтобы их могли читать пользователи из тех стран, где власти ограничивают к ним доступ.

Главная страница BBC News будет находиться по адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. Оттуда можно также будет перейти и на версии на других языках — в том числе на арабском, на фарси и на русском.

Доступ к BBC News ограничен, в частности, в Китае, Иране и Вьетнаме.

В России власти неоднократно предъявляли претензии к сайтам «Би-би-си» в качестве ответа на нарушения, выявленные британскими властями в работе RT. У «Би-би-си» находили нарушения, но доступ к сайту до сих пор никогда не ограничивали.