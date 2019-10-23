Задержаны двое родственников бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Их считают соучастниками его отца Рауля

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух родственников бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом РБК сообщил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

Один из задержанных — троюродный племянник Рауля Беслан Арашуков, второй — брат жены Рауля. «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что его зовут Ахмед Коцба, он работает замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Задержанные находятся в ИВС, их подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие считает их соучастниками Рауля Арашукова по делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей, сообщили источники РИА Новости и ТАСС.

В свою очередь Владимир Постанюк в разговоре с РБК назвал целью следственных действий «давление на ту часть семьи, которая пока еще не покинула Карачаево-Черкесию».

Рауф Арашуков был арестован в январе, в мае его лишили полномочий сенатора. Арашукова обвиняют в организации двух убийств и участии в преступном сообществе.

Под следствием находится и Рауль Арашуков, отец бывшего сенатора. Его обвиняют в хищении газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей.