Верховный суд отказался рассматривать жалобу на ФСБ, изъявшую декларацию об амнистии капитала

Верховный суд России не усмотрел нарушений законодательства в действиях сотрудников ФСБ, изъявших декларацию об при расследовании уголовного дела совладельца компании «Усть-Луга» .

Судья Верховного суда отказался передать в кассационную инстанцию жалобу защиты Израйлита на законность изъятия декларации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.

В марте 2017 года суд позволил ФСБ изъять декларацию из налоговой службы, чтобы приобщить ее как доказательство по уголовному делу Израйлита. После того, как в сентябре 2019-го об этом сообщили СМИ, обвинение решило не использовать декларацию в обвинительном заключении по делу.

Принятое решение может пересмотреть президиум Верховного суда, а в дальнейшем — Конституционный суд, сказал «Ведомостям» глава практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев.

Президент РФ Владимир Путин говорил при обсуждении амнистии капиталов, что человек, подавший спецдекларацию, «получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным».

Использование декларации о зарубежных активах в деле Валерия Израйлита может затормозить процесс амнистии капиталов, говорил в сентябре уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.