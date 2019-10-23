Россия экстрадировала в Испанию криминального авторитета Тариэла Ониани

Криминальный авторитет Тариэл Ониани (Мулухов, Таро), отбывший в России десятилетний срок, экстрадирован в Испанию.

«Сегодня он доставлен в международный аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина и передан представителям испанских правоохранительных органов», — объявила 23 октября официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ониани был объявлен Испанией в розыск по каналам Интерпола по обвинению в причастности к преступной группе, занимавшиеся вымогательством и кражей предметов искусства.

У Ониани было российское гражданство, поэтому его не могли выдать Испании. После того, как криминального авторитета лишили гражданства РФ (выяснилось, что он получил его с нарушениями), это препятствие было снято.

Ониани называли одним из самых влиятельных людей в криминальном мире постсоветского пространства и предполагаемым заказчиком убийств криминальных авторитетов Вячеслава Иванькова (Япончика) и Аслана Усояна (Деда Хасана). Причастность к этим убийствам Ониани отрицал.

В России Ониани отбывал наказание за похищение в Москве бизнесмена Джонни Минадзе в 2009 году. Из колонии он освободился в апреле 2019 года и спустя несколько часов был вновь взят под стражу для высылки из России.