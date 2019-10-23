РБК: на благоустройство Москвы по программе «Моя улица» в 2021 году выделят рекордные 45,5 миллиарда рублей

Власти Москвы в 2020-2022 годах планируют выделить на программу благоустройства « » 107,2 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на проект городского бюджета.

В 2021 году на программу собираются направить 45,5 миллиарда рублей — это рекордная сумма с 2017 года, когда на «Мою улицу» потратили 42,2 миллиарда рублей.

Источник РБК в мэрии связал рекордные траты с тем, что в 2021 году программа затронет территорию площадью 44,9 гектара, тогда как в 2020-м — 13 гектаров.

В целом в следующие три года на благоустройство Москвы планируют выделить 312,7 миллиарда рублей. Из них 60 миллиардов потратят на благоустройство административных округов, еще 18,6 миллиарда — на парки.

Ранее «Медуза» рассказывала о том, как проводятся конкурсы по программе «Моя улица». Программу также критикуют за то, что в ходе работ, по словам градозащитников, разрушаются исторические памятники.