Полиция задержала подозреваемого в участии в перестрелке между семьями чеченских фермеров в Ростовской области
Источник: ТАСС
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Сотрудники полиции задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области, в которой погибли пять человек.
39-летний мужчина подозревается в убийстве. Полиция продолжает розыск остальных участников инцидента.
Перестрелка на хуторе Чернозубов в Ростовской области произошла 22 октября. В конфликте участвовали две семьи чеченских фермеров; они враждовали из-за земельных участков.