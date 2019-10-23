Полиция задержала подозреваемого в участии в перестрелке между семьями чеченских фермеров в Ростовской области

Сотрудники полиции задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области, в которой погибли пять человек.

39-летний мужчина подозревается в убийстве. Полиция продолжает розыск остальных участников инцидента.

Перестрелка на хуторе Чернозубов в Ростовской области произошла 22 октября. В конфликте участвовали две семьи чеченских фермеров; они враждовали из-за земельных участков.