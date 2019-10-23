«Новая газета» рассказала о фальсификации результатов выборов в подмосковном Королёве

Члены избирательных комиссий в подмосковном Королёве участвовали в фальсификации выборов депутатов городского совета, прошедших 8 сентября, сообщает «Новая газета».

По данным издания, перед голосованием в состав избиркомов вошли жители Реутова, работающие в компаниях в сфере ЖКХ. В 37 комиссиях работали сотрудники организаций, зависимых от администрации Реутова, утверждает «Новая».

Непосредственно в день выборов участники « » вбрасывали дополнительные бюллетени в урны для голосования, пишет газета. По ее данным, после того, как нескольких участников «карусели» задержали, дополнительные бюллетени в урны начали вбрасывать в том числе сотрудники избиркомов.

Также издание указывает на аномальное голосование вне избирательных участков — так проголосовали 10% избирателей.

По итогам голосования 21 из 30 депутатских мандатов городском совете Королёва получили кандидаты от «Единой России».

В 2018 году на выборах губернатора Московской области зафиксировали масштабные нарушения, например, в ряде городов завышали явку и устраивали «карусели». На выборах победил действующий глава региона Андрей Воробьев.