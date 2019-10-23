Moodyʼs ухудшило прогноз для российского банковского сектора. Из-за слабого роста экономики

Рейтинговое агентство Moodyʼs понизило рейтинг российской банковской системы с «позитивного» на «стабильный».

Такое решение, говорится в сообщении Moodyʼs, принято «на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие 12-18 месяцев».

При этом аналитики агентства отмечают, что благоприятное влияние на российскую банковскую систему в ближайшие 1,5 года будут оказывать «гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов».

Ранее Moodyʼs понизило прогноз роста экономики России с 1,6% до 1,2% ВВП. Также свои прогнозы роста российской экономики пересмотрели за последние несколько месяцев Всемирный банк (также ожидает рост не более 1,2% ВВП), МВФ (до 1,1% ВВП) и ЦБ России (ожидает рост на 0,8-1,3%). Минэкономразвития по-прежнему считает, что по итогам 2019 года экономика страны вырастет на 1,3%.