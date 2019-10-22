Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, въехавшего в переход у метро. Защита настаивала, что автобус был неисправен

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, который управлял автобусом, въехавшим в декабре 2017 года в подземный переход у метро «Славянский бульвар». Дело отправлено на новое рассмотрение, а Тихонова освободили из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент ТАСС.

Мотивировка решения суда не приводится, но как отмечает агентство «Москва», защита Тихонова пригласила в суд независимого автоэксперта Андрея Русинова. Тот рассказал, что при первом рассмотрении дела экспертиза провела только компьютерную диагностику автобуса, не разбирая двигатель. По версии защиты, автобус мог не слушаться тормозов из-за попадания масла в рабочую зону двигателя.

Тихонов, как и в суде первой инстанции, настаивал на своей невиновности, называя причиной аварии неисправность автобуса.

В декабре 2018 года Тихонова приговорили к четырем годам колонии общего режима по статье о нарушении ПДД, которое привело к гибели людей. В результате аварии погибли четыре человека, еще 11 пострадали.