Владимир Соловьев установил рекорд Гиннесса по самому продолжительному недельному эфиру

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса как журналист, дольше всего находившийся в прямом эфире в течение недели.

По данным издания, за одну неделю Соловьев пробыл в эфире 25 часов 53 минуты 57 секунд. Рекорд был зафиксирован 24 марта 2019 года.

В беседе с ТАСС журналист рассказал, что достижение было установлено во время эфиров передач «Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьевым», которые были посвящены «политической обстановке в стране и мире».

Предыдущий рекорд принадлежал японскому телеведущему Монта Мино (22 часа 15 секунд) и держался с марта 2008 года.