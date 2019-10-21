В «Единой России» предложили миллионные штрафы для СМИ и интернет-компаний за нарушение «дня тишины»

Замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев рассказал, что подготовил поправки, которые позволят многократно увеличить штрафы для средств массовой информации и интернет-компаний за нарушение во время выборов. Слова Шхагошева приводят «Известия» и «Интерфакс».

По мнению депутата, штрафы должны составить от 2,3 до 3,5 миллиона рублей или до 4% от оборота компании. В качестве примера Шхагошев привел размер ежегодного оборота Google за 2018 год — 136 миллиардов долларов. Это, по словам парламентария, позволит «дисциплинировать мировые медиа-гиганты».

Свои поправки Шхагошев намерен сначала вынести на рассмотрение фракции, а только потом внести в Госдуму.

В середине октября думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные СМИ, включая «Медузу», в нарушении режима «дня тишины» во время местных выборов в сентябре 2019 года. Суть претензий в комиссии не раскрыли.

Сейчас за нарушение «дня тишины» юрлицам грозит административная ответственность — штраф от 20 до 100 тысяч рублей.