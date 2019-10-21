Спикер Палаты общин отказался снова выносить на голосование вопрос о «Брекзите»

Спикер Палаты общин Джон Беркоу отказался выносить на голосование вопрос о соглашении по «Брекзиту». Трансляция заседания идет на ютьюбе.

«Сегодняшний вопрос по своей сути такой же, как был рассмотрен в субботу. Палата общин уже вынесла по нему решение. Сегодня обстоятельства по своей сути не изменились по сравнению с субботой. Я решил, что вопрос не будет рассмотрен сегодня, так как это будет повторением и нарушением порядка заседания», — сказал Беркоу.

В субботу 19 октября парламент не стал принимать или отклонять соглашение по «Брекзиту», предложенное премьер-министром Борисом Джонсоном. Вместо этого депутаты утвердили поправку: соглашение не может быть проголосовано, пока не принят сопровождающий законопроект по выходу из ЕС (правительство его пока не представило).

После этого Джонсон, подчиняясь закону, направил в Брюссель письмо о новой отсрочке «Брекзита». Но премьер заверил парламент, что намерен представить все необходимые документы, чтобы успеть принять соглашение до 31 октября.