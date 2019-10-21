Рогозин предлагал построить Национальный космический центр в форме ракеты. Получилась треугольная высотка

«Роскосмос» и правительство Москвы утвердили концепцию здания Национального космического центра (НКЦ), который будет создан на базе завода имени Хруничева. Главным зданием станет 200-метровая трехгранная башня.

«Роскосмос»

«Роскосмос»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин отметил, что помимо НКЦ на месте завода появится технопарк и кластер с предприятиями авиационной отрасли. Для доступа к нему построят два новых моста через Москву-реку и две станции метро.

На создание Национального космического центра планируют потратить 25 миллиардов рублей.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагал построить здание центра в форме ракеты. По словам Хуснуллина, утвержденный проект — «трехгранная ракета, устремленная в небо».