Профсоюз авиадиспетчеров показал сгоревший суперджет в поздравлении с Днем авиадиспетчера
Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) использовал в поздравлении с Днем авиадиспетчера изображение самолета «Аэрофлота» Sukhoi SSJ 100 с бортовым номером RA 89 098. Именно этот самолет сгорел при посадке в Шереметьево в мае 2019 года. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
Поздравления с изображением самолета появились на сайте ФПАД и в соцсетях Московского центра Автоматизированного управления воздушным транспортом.
Позже изображения были удалены. ФПАД не комментировал ситуацию.
День авиадиспетчера отмечается 20 октября.
В авиакатастрофе суперджета в Шереметьево погиб 41 человек. Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлены официальные обвинения в нарушении безопасности полетов, повлекшем гибель людей. Официальный итоговый отчет МАК о причинах аварии до сих пор не опубликован.