Профсоюз авиадиспетчеров показал сгоревший суперджет в поздравлении с Днем авиадиспетчера

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) использовал в поздравлении с Днем авиадиспетчера изображение самолета «Аэрофлота» Sukhoi SSJ 100 с бортовым номером RA 89 098. Именно этот самолет сгорел при посадке в Шереметьево в мае 2019 года. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Поздравления с изображением самолета появились на сайте ФПАД и в соцсетях Московского центра Автоматизированного управления воздушным транспортом.

Позже изображения были удалены. ФПАД не комментировал ситуацию.

День авиадиспетчера отмечается 20 октября.

В авиакатастрофе суперджета в Шереметьево погиб 41 человек. Командиру экипажа Денису Евдокимову предъявлены официальные обвинения в нарушении безопасности полетов, повлекшем гибель людей. Официальный итоговый отчет МАК о причинах аварии до сих пор не опубликован.