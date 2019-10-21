На концерте «Алисы» в Череповце из-за зажженных фаеров задержали почти 30 человек

Полиция задержала 28 человек на концерте группы «Алиса», прошедшем 19 октября в Ледовом дворце Череповца в рамках фестиваля «Время колокольчиков».

На десятерых задержанных были составлены административные протоколы — один по статье о мелком хулиганстве и девять о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения. Также составлен ряд административных материалов о нарушении требований пожарной безопасности, сообщили «Интерфаксу» в областном управлении МВД.

Поводом к задержаниям стал инцидент во время исполнения песни «Мое поколение», когда фанаты зажгли в центре зала фаеры. На танцпол сразу же бросились омоновцы, которые стали гасить фаеры и жестко задерживать нарушителей.

Концерт «Алисы» в Череповце едва не сорвался из-за зажжённых фаеров 35media

Увидев это, лидер «Алисы» Константин Кинчев остановил выступление и потребовал от ОМОНа покинуть зал. «Не надо сюда вот так набегать. Что за законы и порядки в Череповце?! Е-мое, ХХI век, как при совке живут!», — заявил он. Затем он увел группу со сцены и не возвращался, пока полиция не ушла с танцпола.

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