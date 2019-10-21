Mitsubishi поставила в Россию последнюю партию внедорожников Pajero

В России с 1 ноября поступит в продажу последняя партия внедорожников Pajero, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российского дистрибьютера Mitsubishi Motors.

Последняя для российского рынка партия, получившая соответствующее название — Pajero Final Edition, состоит из 500 автомобилей в двух комплектациях — Instyle и Ultimate.

Стоимость новых Pajero в России начинается от 2,3 миллиона рублей.

Mitsubishi Motors в апреле объявила о прекращении продаж Pajero на японском рынке. Причиной такого решения был назван низкий спрос на эту модель. Производство внедорожников было прекращено в августе. Последние партии шли на экспорт в другие страны, включая Россию.

Первые Pajero были выпущены в 1982 году. Только в Японии за время выпуска Pajero было продано около 640 тысяч автомобилей.