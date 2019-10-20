Задержан директор компании-владельца дамбы под Красноярском, где погибли 15 человек
Генеральный директор ООО «Сисим», дамба которого 19 октября прорвалась в Красноярском крае, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вместе с директором были задержаны еще два сотрудника предприятия.
СК также сообщил, что в результате инцидента оказалась разрушена не одна, а каскад из двух дамб.
Обновление. МВД сообщило об обнаружении одного из шестерых человек, считавшихся пропавшими без вести.
Контролирующие органы неоднократно выявляли нарушения в подразделениях холдинга «Сибзолото», в который входит золотодобывающая артель «Сисим». Такие данные опубликованы в материалах ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ.
В результате прорыва дамбы оказались затоплены два вагончика, где проживали рабочие. Погибли 15 человек, еще шестеро объявлены пропавшими без вести.
СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.