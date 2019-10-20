Выведенных из Сирии американских военных перебросят в Ирак. Там они продолжат борьбу с «Исламским государством»

Американские военнослужащие, которые дислоцировались в Сирии, после завершения операции в этой стране не вернутся домой, а будут переброшены в Ирак. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, речь идет примерно о тысяче военнослужащих. Они будут размещены на западе Ирака и там продолжат бороться с «Исламским государством».

О выводе американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп объявил накануне начала турецкой операции «Источник мира». Трамп объяснял свое решение тем, что США должны прекратить участие в «бесконечных войнах».

Сейчас в Ираке на постоянной основе находятся около пяти тысяч американских военных.