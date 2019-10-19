Прокуратура оштрафовала «Аэрофлот» на 290 тысяч рублей за багажный коллапс в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура назначила авиакомпании «Аэрофлот» штраф 290 тысяч рублей за оказание некачественных услуг в связи с задержками выдачи багажа летом 2019 года в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказала представитель прокуратуры Екатерина Короткова.

Проблемы с выдачей багажа начались в Шереметьево в конце мая, это привело к задержке рейсов. В аэропорту отрицали массовое увольнение грузчиков, объясняя проблемы изменением технологических процессов.

Несколько сотрудников компании «Шереметьево Хэндлинг», занимавшейся обработкой багажа по контракту с «Аэрофлотом», были уволены. После этого «Ведомости» сообщали о повышении зарплаты грузчикам, но в аэропорту это отрицали.