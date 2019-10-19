Почти 200 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии. Полиция впервые применила водомет

В Каталонии во время столкновений с полицией в ходе протестов за медицинской помощью обратились 182 человека (большинство из них — в Барселоне). В пятницу 18 октября задержала 54 человека, передает El Pais.

Во время пятничных протестов полицейские впервые применили автомобиль с водометом, который закупили в 1994 году. Водомет использовали для прорыва баррикад. Против демонстрантов также использовали резиновые пули и слезоточивый газ.

18 октября стал пятым днем протестов после решения Верховного суда, который приговорил каталонских лидеров к длительным срокам за проведение референдума о независимости в 2017 году.