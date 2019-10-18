Вдова Сергея Доренко выпустила фильм о нем
Источник: Расстрига
Надежный источник
Вдова Сергея Доренко Юлия выпустила фильм «Это Доренко», приуроченный к 60-летию журналиста. Фильм опубликован в ютьюб-канале «Расстрига».
В фильме среди прочих сняты гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред русского издания журнала Esquire Сергей Минаев, журналист Николай Сванидзе, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, режиссер Павел Лунгин.
Сергей Доренко, занимавший пост главного редактора радиостанции «Говорит Москва», погиб 9 мая.