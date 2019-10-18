В московском конвойном полку МВД пройдет проверка из-за фигурантов дела «Нового величия», вскрывших себе вены
Источник: РИА Новости
Требует подтверждения
МВД проведет служебную проверку московского полка охраны и конвоирования из-за инцидента с фигурантами дела «Нового величия» в Люблинском суде столицы.
Вечером 17 октября двое обвиняемых Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе лезвием вены в клетке на заседании суда в знак протеста против своего содержания под стражей. Обоих госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
«Будет выясняться, как им удалось пронести запрещенный предмет», — заявил РИА Новости информированный источник.