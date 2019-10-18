В «Матросской тишине» пятеро арестантов отравились метадоном

Обновление. Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что всего пострадавших пятеро и все они предположительно отравились метадоном.

Четверо арестантов были госпитализированы из московского СИЗО № 1 «Матросская тишина» с признаками опьянения. Их увезли в больницу еще 17 октября, но пресс-служба столичного управления ФСИН рассказала об этом только на следующий день.

В прокуратуре Москвы также рассказали о проверке в связи с госпитализацией арестованных, но речь там идет только о троих.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об отравлении сильнодействующими препаратами. Анонимный телеграм-канал 112 пишет, что это был , и также приводит арестантов.

Это второй случай массового отравления наркотическими препаратами в «Матросской тишине» с начала года. В апреле от передозировки там умерли двое заключенных.

По обвинению в передаче наркотиков был задержан ранее судимый мужчина, но подробности того, как ему удалось переправить вещества в СИЗО, не приводились. Уголовное дело было возбуждено в том числе по статьям о халатности и злоупотреблении полномочиями.