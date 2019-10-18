The Village нашел в проекте реновации Москвы 255-метровый небоскреб. Жителей сносимых домов там не поселят

В московском районе Покровское-Стрешнево планируют построить 72-этажное здание высотой 255 метров на месте четырех пятиэтажек, которые снесут по . Об этом сообщает The Village, ссылаясь на Москомархитектуру.

Жители сносимых домов не будут переезжать в высотное здание, их переселят в дома пониже, сказали в Москомархитектуре. The Village отмечает, что квартиры в небоскребе выставят на продажу.

В Москомархитектуре подчеркнули, что небоскреб заложен в проект планировки района, но ее концепцию еще не прорабатывали. «Есть задача сделать уникальный объект, но как он будет выглядеть, станет известно позднее», — сказали в ведомстве.

В апреле 2019 года в проект планировки Бутырского района Москвы, подготовленный в рамках программы реновации, попал 40-этажный дом высотой до 135 метров.

В 2017 году во время обсуждения программы реновации мэр Москвы Сергей Собянин и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин говорили, что на месте сносимых домов станут строить здания в среднем от 6 до 14 этажей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что городские власти не будут «переходить на формат жилого Манхеттена».