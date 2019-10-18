Полиция Нидерландов арестовала отца семьи, девять лет жившей взаперти в ожидании конца света. В его доме нашли крупную сумму денег

Полиция Нидерландов арестовала 67-летнего отца семьи, которая с 2010 года жила в изолированном помещении на ферме в провинции Дренте, сообщает Algemeen Dagblad. Издание приводит его имя — Геррит-Ян ван Д.

Его подозревают в незаконном лишении свободы, отмывании денег и жестоком обращении. В полиции считают, что люди, проживавшие на ферме, находись на ней не по своей воле. При осмотре дома полицейские обнаружили крупную сумму денег.

После того, как семью освободили, полиция задержала 58-летнего арендатора фермы, уроженца Австрии Йозефа Б. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы и причинении вреда здоровью. 17 октября суд продлил срок его задержания на две недели.

Отец семьи Геррит-Ян ван Д., как и Йозеф Б., состояли в христианской секте . В нидерландском отделении секты сообщили, что Геррит-Ян ван Д. был из нее исключен.

14 октября полиция Нидерландов освободила семью из семи человек, которая девять лет жила в изолированном помещении на ферме в провинции Дренте. О людях, живущих в изоляции от общества, стало известно после того, как старший из детей выбрался из дома и рассказал в местном баре, что семья девять лет «ждала конца света».