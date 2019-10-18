Фонд борьбы с коррупцией оспорил включение в список «иностранных агентов»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал признать незаконным решение Минюста включить организацию в реестр НКО, выполняющих функции « ».

В иске, поданном в Замоскворецкий суд Москвы, ФБК просит обязать Минюст исключить организацию из реестра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста фонда Вячеслава Гимади.

Минюст включил ФБК в реестр 9 октября из-за платежей на 140 тысяч рублей, поступивших из США и Испании. В ФБК назвали случившееся провокацией и отметили, что получают только российское финансирование.

Отправитель перевода из США предприниматель Юрий Маслихов сказал, что перечислил деньги, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России». Отправитель перевода из Испании кикбоксер Роберто Монда в разговоре с «Медузой» не смог сказать, зачем перевел деньги, и не смог выговорить название ФБК.

Вячеслав Гимади рассказал «Открытым медиа», что все платежи, поступившие из-за рубежа, вернули отправителям.

С августа во многих городах России проходят обыски в рамках уголовного в Фонде борьбы с коррупцией.