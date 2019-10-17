Суд обязал Парк Горького заплатить 120 тысяч рублей семье, пострадавшей при обрушении моста на Новый год
Замосковорецкий суд Москвы обязал Парк Горького заплатить 120 тысяч рублей семье, пострадавшей при обрушении деревянного моста на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Иск о возмещении морального вреда подали двое супругов и несовершеннолетний. Суд обязал назначил каждому из них компенсацию в 40 тысяч рублей.
Решение не вступило в силу, парк его обжаловал.
Mash пишет, что в суд на Парк Горького подали члены семьи, которые находились на мосту и получили ушибы при обрушении. В качестве компенсации они требовали по 500 тысяч рублей на каждого.
Ночью 1 января 2019 года в Парке Горького обрушился деревянный мост над катком, пострадали 13 человек. После инцидента мэр Москвы Сергей Собянин уволил директора парка Марину Люльчук и пообещал заплатить пострадавшим компенсации «до 500 тысяч рублей».