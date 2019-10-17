СК: при горении обшивки салона SSJ 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, выделялись опасные вещества

Большинство пассажиров SSJ 100, совершившего в мае , погибли не от удара о землю, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом рассказал в интервью «Коммерсанту» руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-лейтенант Зигмунд Ложис.

По предварительным данным, заявил Ложис, ядовитые вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика.

Он также добавил, что большинство людей погибли в креслах, «так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее».

По делу о крушении SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево обвинения предъявлены командиру экипажа Денису Евдокимову. На допросе Евдокимов заявил, что пожар распространился в салоне, так как кто-то открыл заднюю дверь, в тот момент, когда через переднюю эвакуировали пассажиров. Из-за возникшей тяги, по словам Евдокимова, огонь быстро распространился по салону. При этом сам по себе корпус самолета мог бы долго выдерживать температуру горения топлива, добавил он.

В середине сентября сообщалось, что «Аэрофлот» заказал первый SSJ 100 с полностью кожаным салоном. Ранее кожаные салоны — более долговечные и менее подверженные внешнему воздействию — устанавливались только для зарубежных заказчиков этого самолета.