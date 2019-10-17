Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно. Впервые в России

Московская областная дума одобрила законопроект об удаленной работе госслужащих, сообщает «Интерфакс».

Документ разрешает переходить на удаленную работу госслужащим, занимающим «ведущие, старшие и младшие должности». Эта возможность не распространяется на сотрудников, которые работают с населением или обязаны участвовать в совещаниях, уточнил глава комитета Мособлдумы по вопросам госвласти и региональной безопасности Александр Баранов.

Он отметил, что новое правило позволит сэкономить бюджетные средства, потому что госслужащим, которые перейдут на удаленную работу, не будут компенсировать расходы на проезд на работу. Сейчас на эти цели им выделяют 1500 рублей в месяц.

По предварительным данным, разрешение на удаленную работу смогут получить около 400 сотрудников правительства Московской области и Мособлдумы. Ранее спикер областного парламента Игорь Брынцалов заявил «Коммерсанту», что дистанционно смогут работать, например, IT-специалисты и бухгалтеры.

Законопроект об удаленной работе в Мособлдуму 10 октября внес губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Спикер областного парламента говорил, что в случае принятия законопроекта Подмосковье станет первым регионом России, где госслужащим позволят работать удаленно.

В 2018 году рекрутинговое агентство Kelly Services провело опрос, в котором участвовали две с половиной тысячи жителей России. 45% из них заявили, что уже имеют возможность работать дистанционно, столько же выразили готовность работать на дому. При этом 61% участников опроса признались, что удаленная работа из дома не поощряется корпоративной культурой компании.