Верховный суд отменил возврат в прокуратуру дела бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой

Президиум Верховного суда РФ отменил решение о возврате в прокуратуру дела бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство. Его должны были рассматривать в , так как бухгалтер признала вину и дала показания на других фигурантов .

В апреле 2019 года Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в прокуратуру в связи с нарушениями. В мае Мосгорсуд признал это решение законным.

В сентябре Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» и отменил меры пресечения его фигурантам, находившимся под подпиской о невыезде. Поводом для возврата дела стали противоречия, возникшие после новой экспертизы.

В октябре Мосгорсуд отменил решение о возврате дела в прокуратуру и повторно направил его в суд первой инстанции.