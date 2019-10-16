Верховный суд отменил возврат в прокуратуру дела бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой
Президиум Верховного суда РФ отменил решение о возврате в прокуратуру дела бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Дело будет направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Дело Масляевой было выделено в отдельное производство. Его должны были рассматривать в особом порядке, так как бухгалтер признала вину и дала показания на других фигурантов дела «Седьмой студии».
В апреле 2019 года Мещанский суд Москвы вернул дело Масляевой в прокуратуру в связи с нарушениями. В мае Мосгорсуд признал это решение законным.
В сентябре Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» и отменил меры пресечения его фигурантам, находившимся под подпиской о невыезде. Поводом для возврата дела стали противоречия, возникшие после новой экспертизы.
В октябре Мосгорсуд отменил решение о возврате дела в прокуратуру и повторно направил его в суд первой инстанции.