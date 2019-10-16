По делу о краже золотого унитаза из британского дворца задержали троих человек

Полиция Великобритании задержала троих человек в рамках расследования дела о краже золотого унитаза из Бленхеймского дворца в английском графстве Оксфордшир.

Как сообщили в полиции, задержаны двое мужчин 34 и 35 лет и 36-летняя женщина, проживающие в Оксфорде. Их подозревают в краже со взломом, совершенном организованной группой.

Ранее по делу задержали 66-летнего мужчину, подозреваемого в краже со взломом, а также 35-летнего мужчину, подозреваемого в сговоре с целью кражи.

За возвращение золотого унитаза объявлена награда до 100 тысяч фунтов стерлингов (116 тысяч евро).

Золотой унитаз работы современного итальянского художника Маурицио Каттелана украли 14 сентября на выставке, проходившей в Бленхеймском дворце. Унитаз стоит свыше одного миллиона евро.