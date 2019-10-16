На службу в Росгвардию предложили принимать только после проверки на детекторе лжи

В Госдуму внесен законопроект об обязательной проверке поступающих на службу в Росгвардию на детекторе лжи. Авторы законопроекта — Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Проверки на полиграфе предусматриваются и для действующих сотрудников. Такие меры, заявил «Коммерсанту» Пискарев, позволят отсеять определенную часть «недобросовестных соискателей», выявить уже работающих «оборотней», а также «усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности».

Порядок проведения проверок на детекторе лжи, следует из законопроекта, будет устанавливать директор Росгвардии.

Росгвардия, созданная в 2016 году и подчиняющаяся лично президенту РФ, в числе прочего работает на массовых акциях, включая протестные. Росгвардейцы, в частности, работали на протестных митингах в Москве, сопровождавшихся задержаниями. Росгвардейцы проходили пострадавшими .

На фоне акций протеста в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить на службе «хорошо различимый идентификационный номер». В начале октября Росгвардия показала образец такого знака.