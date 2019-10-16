Минэкономразвития предложило продавать с торгов изъятые у коррупционеров квартиры. Сейчас их должны бесплатно отдавать очередникам

Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешает продавать с торгов недвижимость, незадекларированную чиновниками и изъятую у фигурантов дел о коррупции. Документ, на который обратило внимание РБК, размещен на портале проектов нормативных актов.

По действующим законам, изъятую в пользу государства недвижимость можно только бесплатно отдавать для социальных и государственных нужд.

Зачастую, говорится в пояснительной записке, речь идет об элитном жилье, которое «нецелесообразно передавать малоимущих гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, ввиду значительных средств, необходимых для содержания подобных жилых помещений».

Предполагается, что поправки, разрешающие продажу с торгов такой недвижимости, вступят в силу с декабря 2020 года. Какие квартиры будут продавать с торгов, определит правительство после вступления поправок в силу.

В пояснительной записке Минэкономразвития говорится, что с 2015 года по середину 2019 года у фигурантов дел о коррупции было конфисковано 49 жилых помещений, общая кадастровая стоимость которых превышает 1 миллиард рублей. В частности, у бывшего полковника МВД и его родственников, напоминает РБК, были изъяты 11 квартир.